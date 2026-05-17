Avellino da San Tommaso al Corso | Laura Nargi ascolta cittadini e bambini

Da avellinotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Avellino, la candidata sindaco ha visitato diversi quartieri, tra cui San Tommaso e il Corso, incontrando residenti e famiglie. Durante le tappe, sono stati allestiti gazebo informativi utilizzati come punti di ascolto diretto. La presenza della candidata ha coinvolto cittadini e bambini, che hanno potuto condividere le loro opinioni e domande in modo spontaneo. Le iniziative si sono svolte nel rispetto delle modalità di contatto diretto tra candidati e abitanti del quartiere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel corso delle tappe nei quartieri, la candidata sindaco di Avellino Laura Nargi ha incontrato residenti e famiglie, allestendo gazebo informativi pensati come spazi di ascolto diretto.A San Tommaso, prima tappa del percorso, e poi sul Corso cittadino, il dialogo con i cittadini ha messo al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Ex Isochimica, Laura Nargi: "Da luogo di dolore a polo di futuro per Avellino"Rigenerare l’ex Isochimica non rappresenta soltanto una scelta urbanistica, ma costituisce un vero e proprio atto identitario per l’intera città.

VIDEO/ “Laura Nargi c’è per Avellino e non per una candidatura”Bagno di folla alla presentazione del progetto civico "Siamo Avellino" legato all'ex sindaco, ma sulle candidature frena Il bagno di folla c’è.

san tommaso avellino da san tommasoNargi avvia il tour a San Tommaso e nel Corso: usciamo dal Palazzo per stare tra la genteAVELLINO- San Tommaso e Piazzetta Agnes. Laura Nargi avvia il tour dei quartieri cittadini e spiega che dobbiamo uscire dal palazzo e stare tra la gente. La candidata sindaco ha avviato comizi nei q ... irpinianews.it

Scontro tra auto e moto al rione San Tommaso di Avellino, centauro in ospedaleIncidente stradale in serata al rione San Tommaso, nell'immediata periferia di Avellino. A scontrarsi un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il centaurl che è stato soccorso e trasportato in ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web