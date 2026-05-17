Avellino da San Tommaso al Corso | Laura Nargi ascolta cittadini e bambini
A Avellino, la candidata sindaco ha visitato diversi quartieri, tra cui San Tommaso e il Corso, incontrando residenti e famiglie. Durante le tappe, sono stati allestiti gazebo informativi utilizzati come punti di ascolto diretto. La presenza della candidata ha coinvolto cittadini e bambini, che hanno potuto condividere le loro opinioni e domande in modo spontaneo. Le iniziative si sono svolte nel rispetto delle modalità di contatto diretto tra candidati e abitanti del quartiere.
Nel corso delle tappe nei quartieri, la candidata sindaco di Avellino Laura Nargi ha incontrato residenti e famiglie, allestendo gazebo informativi pensati come spazi di ascolto diretto.A San Tommaso, prima tappa del percorso, e poi sul Corso cittadino, il dialogo con i cittadini ha messo al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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