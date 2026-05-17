AVE SINNER OTTAVO RE DI ROMA! Il n1 regala all’Italia il titolo degli Internazionali 50 anni dopo Panatta!

Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d’Italia, portando a casa il titolo 50 anni dopo la vittoria di Adriano Panatta nel 1976. La finale si è conclusa con la vittoria dell’italiano, che ha superato l’avversario in due set. Con questa vittoria, Sinner si aggiunge alla lista dei campioni di questa competizione, che si disputa sulla terra battuta a Roma. La vittoria rappresenta un risultato importante per il tennis italiano, che non conquistava questo torneo da diversi decenni.

Cinquant’anni dopo Adriano Panatta (ok, manca qualche giorno al 30 maggio 1976, ma la sostanza è quella) Jannik Sinner riporta un italiano a vincere gli Internazionali d’Italia. Tanto è cambiato da allora: il Centrale oggi è un altro, il campo oggi intitolato a Nicola Pietrangeli è pochi metri più in là. Ma la gioia è infinita, vera, reale: 6-4 6-4 al norvegese Casper Ruud in un’ora e 45 minuti e arriva il quinto Masters 1000 stagionale su 5 disputati per il numero 1 del mondo. Tutto per un altro pezzo di storia, voluto, atteso, cercato. E con tutti gli spettatori di Roma e non solo ai piedi di un uomo di 24 anni che, oggi, sorride. Perché i 1000 li ha vinti tutti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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