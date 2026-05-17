Auto sulla folla in California a Oakland morti e feriti | il conducente fugge ma viene bloccato dai passanti

Un incidente si è verificato a Oakland, in California, coinvolgendo un'auto che ha investito un gruppo di persone. Diversi sono rimasti feriti e alcuni hanno perso la vita. Il conducente, un minorenne, ha cercato di scappare, ma è stato fermato dai passanti prima di allontanarsi ulteriormente. La polizia ha raccolto testimonianze e avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente, che si differenzia da altri eventi simili avvenuti in Italia.

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