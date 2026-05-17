Auto sulla folla in California a Oakland morti e feriti | il conducente fugge ma viene bloccato dai passanti
Un incidente si è verificato a Oakland, in California, coinvolgendo un'auto che ha investito un gruppo di persone. Diversi sono rimasti feriti e alcuni hanno perso la vita. Il conducente, un minorenne, ha cercato di scappare, ma è stato fermato dai passanti prima di allontanarsi ulteriormente. La polizia ha raccolto testimonianze e avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente, che si differenzia da altri eventi simili avvenuti in Italia.
Sono almeno tre le persone morte a Oakland, in California, dopo che un’auto lanciata a forte velocità ha investito dei pedoni. L’incidente è avvenuto vicino all’incrocio tra International Boulevard e 85th Avenue. Fra i feriti c’è anche l’autista, un giovane che dopo lo schianto ha cercato di darsi alla fuga ma che è stato immobilizzato da alcuni presenti. Auto sulla folla ad Oakland I fatti si sono verificati attorno alle 23:15 (ora locale) di sabato 16 maggio. Tre dei feriti sono stati trasportati in ospedale, due dei quali in condizioni critiche, come rende noto Abc News. Le indagini sono ancora in corso, ma pare che in questo caso potrebbe trattarsi di un incidente, a differenza di quanto avvenuto a Modena dove il 30enne italo-marocchino Salim El Koudri ha falciato sette persone, ferendone diverse in maniera gravissima. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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