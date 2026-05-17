Auto sulla folla a Modena Tajani | Premiamo chi ha soccorso
Un'auto ha investito diverse persone nel centro di Modena, provocando numerosi feriti. Il ministro degli Esteri ha dichiarato di voler visitare la città per esprimere solidarietà e ha affermato che verranno premiati coloro che hanno prestato soccorso. La dinamica dell’incidente è ancora sotto accertamento, e le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto. La zona coinvolta è stata delimitata per consentire le operazioni di soccorso e le indagini.
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani esprime solidarietà alla città di Modena e ai cittadini coinvolti nei drammatici fatti avvenuti nel centro urbano, annunciando una visita istituzionale. L’obiettivo è quello di incontrare e ringraziare personalmente coloro che sono intervenuti per fermare Salim El Koudri, il 31enne che nella giornata di ieri avrebbe travolto diversi passanti lanciandosi ad alta velocità con un’auto tra le strade cittadine. Secondo quanto ricostruito, dopo l’impatto contro la folla l’uomo avrebbe anche tentato di aggredire con un coltello un cittadino italiano che cercava di bloccarlo. Il vicepremier rivolge un messaggio di vicinanza ai feriti, auspicando una pronta guarigione: “Il nostro pensiero va a chi è rimasto coinvolto. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Sullo stesso argomento
Auto sulla folla a Modena, scontro Lega-Forza Italia. Salvini: “Via il permesso di soggiorno a chi delinque”. Tajani frena: “L’investitore è italiano”Il gesto di Salim El Koudri, il 31enne di origine marocchina che sabato si è lanciato con l’auto sui passanti nel centro di Modena, dà ai partiti...
Tajani: "Premiamo l'eroe che ha bloccato l'aggressore" di ModenaAGI - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato l'importanza di premiare Luca Signorelli, definendolo un eroe, per il suo gesto...
La vita solitaria, il titolo di studio, la sindrome schizoide. Resta il fatto che le modalità dell'attentato di Modena, con l'auto lanciata sulla folla e l'attacco con il coltello, ricalcano quelle tipiche del terrorismo di matrice islamica. x.com
+++ Auto sulla folla a Modena. La ricostruzione di un pomeriggio drammatico. - Facebook facebook
Auto sulla folla a Modena, città sotto shock: Mattarella e Meloni visitano i feritiModena sconvolta dall’auto lanciata sulla folla: Mattarella e Meloni negli ospedali per incontrare i feriti della tragedia in via Emilia. notizie.it
Un uomo investe la folla con la sua auto in Italia, per poi tentare di accoltellarla. reddit
Modena, auto sulla folla. Mattarella e Meloni in ospedale dai feriti. I due con le gambe amputate sono marito e moglie, lei è gravissimaTra i primi soccorritori intervenuti ieri in via Emilia Centro a Modena, dove un'auto ha investito alcune persone, c'è un Ufficiale dell'Esercito del nono reggimento di ... ilmessaggero.it