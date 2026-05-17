Auto sulla folla a Modena Tajani | Premiamo chi ha soccorso

Un'auto ha investito diverse persone nel centro di Modena, provocando numerosi feriti. Il ministro degli Esteri ha dichiarato di voler visitare la città per esprimere solidarietà e ha affermato che verranno premiati coloro che hanno prestato soccorso. La dinamica dell’incidente è ancora sotto accertamento, e le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto. La zona coinvolta è stata delimitata per consentire le operazioni di soccorso e le indagini.

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