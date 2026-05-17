Auto sulla folla a Modena il racconto della consigliera FDI Annalisa Arletti | Ero a 20 metri con mia figlia

La consigliera regionale di Fratelli d’Italia ha spiegato di trovarsi a circa venti metri da sua figlia quando un'auto ha investito la folla in una strada di Modena. Secondo il suo racconto, si trovava in quella zona al momento dell’incidente e ha assistito alla scena da vicino. La donna ha descritto l’accaduto come improvviso e ha riferito di aver visto l’auto travolgere le persone senza alcun preavviso.

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