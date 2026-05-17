Auto sulla folla a Modena il racconto della consigliera FDI Annalisa Arletti | Ero a 20 metri con mia figlia
La consigliera regionale di Fratelli d’Italia ha spiegato di trovarsi a circa venti metri da sua figlia quando un'auto ha investito la folla in una strada di Modena. Secondo il suo racconto, si trovava in quella zona al momento dell’incidente e ha assistito alla scena da vicino. La donna ha descritto l’accaduto come improvviso e ha riferito di aver visto l’auto travolgere le persone senza alcun preavviso.
“Non ci sono parole, solo rabbia”. Così scrive sui social Annalisa Arletti, consigliera regionale di Fratelli d’Italia, testimone di quanto successo sabato a Modena, quando un’auto lanciata a tutta velocità sulla folla ha falciato diverse persone, ferendone gravemente alcune. “Ero a 20 metri”, racconta l’esponente di FDI, assieme alla figlia piccola: “Quelle persone ferite potevamo essere noi”. A Modena sono attesi in giornata il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Auto sulla folla a Modena, tra i testimoni una consigliera regionale Il racconto della consigliera FDI Annalisa Arletti... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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