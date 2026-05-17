Due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente a Modena, dove un’auto ha investito dei pedoni. All’ospedale Maggiore di Bologna sono stati ricoverati due pazienti in condizioni critiche: una donna in condizioni particolarmente serie e un uomo con parametri più stabili. Il responsabile della Rianimazione dell’ospedale ha riferito che i primi giorni sono i più delicati per i feriti. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

All’ ospedale Maggiore di Bologna sono stati ricoverati “due pazienti critici, una donna particolarmente grave, l’altro paziente sempre grave, con parametri più stabili”. Lo ha spiegato ai giornalisti Carlo Coniglio, responsabile della Rianimazione dell’ospedale dove sono stati portati due feriti gravi da Modena, investiti dall’auto. Si tratta di una donna di 55 anni, che non risulta la ferita a cui sono state amputate le gambe e un uomo di 52. “Stiamo continuando col supporto delle funzioni vitali, sono stati stabilizzati e sottoposti ad alcuni interventi. Continuiamo con i trattamenti in terapia intensiva. In questi casi le prime ore, i primi giorni sono critici”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Auto sui pedoni a Modena, il responsabile della Rianimazione di Bologna: “Due feriti gravissimi, primi giorni i più critici”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Auto sui pedoni a Modena, il responsabile della Rianimazione: “Due feriti gravissimi, primi giorni i più critici”All’ospedale Maggiore di Bologna sono stati ricoverati “due pazienti critici, una donna particolarmente grave, l’altro paziente sempre grave, con...

Leggi anche: Auto sulla folla a Modena, 31enne (di origini marocchine) falcia i pedoni e tenta la fuga accoltellando un passante: 8 feriti, due gravissimi

Auto su pedoni, Mattarella e Meloni a Modena e Bologna(LaPresse) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi a Modena e Bologna per visitare i feriti dell’attacco compiuto ieri da Salim El Koudri, 31 anni, che ha travolto in ... ilmattino.it

Auto sui passanti a Modena, amputati gli arti inferiori a due donne. Un’altra paziente ancora in pericolo di vitaSono due le persone rimaste gravemente ferite che hanno subito l’amputazione degli arti inferiori dopo essere state travolte dall’auto guidata da Salim El Koudri sabato pomeriggio a Modena. Si tratta ... ilfattoquotidiano.it