Auditel l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 16 maggio 2026

Sabato 16 maggio 2026 sono stati diffusi i dati di ascolto relativi ai programmi trasmessi nel pomeriggio, nel preserale e nell’access prime time. Tra i programmi più seguiti ci sono stati Verissimo e Bar Centrale, che hanno registrato rispettivamente determinate quote di ascolto. L’analisi dei dati Auditel copre l’intera giornata, offrendo un quadro dettagliato delle preferenze degli spettatori durante le diverse fasce orarie. I numeri sono stati raccolti e pubblicati in modo ufficiale e ufficiale.

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Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 16 maggio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato. Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 16 maggio 2026. Su Rai1 il programma TV dal titolo Bar Centrale ha ottenuto un ascolto medio di 1.397.000 spettatori (11%) mentre Passaggio a Nord Ovest ha radunato davanti alla televisione, ben 852.000 spettatori (7.2%), a seguire, A Sua Immagine ha ottenuto un dato Auditel pari a 768.000 spettatori (6.9%) nella prima parte e 799.000 spettatori (7. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 16 maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 7 marzo 2026Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 7 marzo 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi... Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 4 aprile 2026Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 4 aprile 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi...