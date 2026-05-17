Audemars Piguet x Swatch gli orologi Royal Pop vengono già rivenduti sul web a oltre mille euro

Sul mercato è disponibile Royal Pop, la collezione di orologi da tasca creata dalla collaborazione tra Audemars Piguet e Swatch. Gli orologi vengono già rivenduti online a oltre mille euro, anche prima di essere ufficialmente in vendita. La collezione rappresenta una novità nel settore degli orologi, combinando lo stile di due marchi noti. La presenza sul mercato ha attirato l’attenzione di collezionisti e appassionati, che cercano di acquistare i modelli appena disponibili.

È finalmente arrivata sul mercato Royal Pop, la collezione di orologi da tasca nata dalla collaborazione tra Audemars Piguet e Swatch. Fuori i negozi si sono create file e risse fin dal momento del lancio e ora gli accessori cult vengono rivenduti sul web a prezzo maggiorato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Unboxing the Audemars Piguet x Swatch ROYAL POP

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