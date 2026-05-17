Audemars Piguet x Swatch gli orologi Royal Pop vengono già rivenduti sul web a oltre mille euro

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul mercato è disponibile Royal Pop, la collezione di orologi da tasca creata dalla collaborazione tra Audemars Piguet e Swatch. Gli orologi vengono già rivenduti online a oltre mille euro, anche prima di essere ufficialmente in vendita. La collezione rappresenta una novità nel settore degli orologi, combinando lo stile di due marchi noti. La presenza sul mercato ha attirato l’attenzione di collezionisti e appassionati, che cercano di acquistare i modelli appena disponibili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È finalmente arrivata sul mercato Royal Pop, la collezione di orologi da tasca nata dalla collaborazione tra Audemars Piguet e Swatch. Fuori i negozi si sono create file e risse fin dal momento del lancio e ora gli accessori cult vengono rivenduti sul web a prezzo maggiorato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Unboxing the Audemars Piguet x Swatch ROYAL POP

Video Unboxing the Audemars Piguet x Swatch ROYAL POP

Sullo stesso argomento

Audemars Piguet x Swatch, code e risse al lancio della collezione: gli orologi cult rivenduti a mille euroÈ finalmente arrivata sul mercato Royal Pop, la collezione di orologi da tasca nata dalla collaborazione tra Audemars Piguet e Swatch.

Royal Pop, l’attesa è finita: il 16 maggio arrivano gli orologi di Audemars Piguet e Swatch da 400 euroLa collezione esclusiva in collaborazione tra i due marchi sarà presto disponibile: si potrà acquistare un solo orologio al giorno per persona e per...

audemars piguet audemars piguet x swatchAudemars Piguet x Swatch, code e risse al lancio della collezione: gli orologi cult rivenduti a mille euroÈ finalmente arrivata sul mercato Royal Pop, la collezione di orologi da tasca nata dalla collaborazione tra Audemars Piguet e Swatch ... fanpage.it

audemars piguet audemars piguet x swatchRoyal Pop Swatch, cos’ha di speciale l’orologio realizzato con Audemars Piguet e perché tutti lo voglionoCoda e resse in tutto il mondo per accaparrarsi uno degli otto modelli dell’iconico Royal Oak rivisitato in chiave pop. Eventi annullati per motivi di sicurezza a Dubai. Quanto costa in negozio e a qu ... quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web