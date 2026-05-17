Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di avere 24 ore per decidere un'azione contro l’Iran, mentre Teheran ha rafforzato le difese nelle acque di Hormuz. Le autorità iraniane hanno intensificato le misure di sicurezza nelle aree strategiche, anche in risposta alle tensioni crescenti con gli Stati Uniti. La possibilità di un intervento militare si concentra su questa finestra temporale, mentre le navi militari iraniane sono state schierate vicino allo stretto di Hormuz. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle forze coinvolte.

Donald Trump non è mai stato così vicino a riprendere gli attacchi contro l’Iran già entro la prossima settimana. Ritornato a Washington dalla visita in Cina, il presidente americano si è chiuso alla Casa Bianca con i suoi più stretti consiglieri per decidere i prossimi passi e potrebbe prendere una decisione definitiva già nelle prossime 24 ore, mentre anche Israele avrebbe avviato i preparativi per una nuova escalation. La situazione del conflitto iniziato a fine febbraio appare in stallo, dopo il fallimento di un nuovo accordo, e da giorni ci sono segnali che il tycoon stia perdendo la pazienza. Soprattutto dal momento che il suo incontro con Xi Jinping non ha portato i risultati che auspicava. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Attacco all’Iran, Trump si dà 24 ore Teheran blinda le acque di Hormuz

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