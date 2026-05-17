Atp Roma Sinner-Ruud highlights | Jannik trionfa agli Internazionali

Da gazzetta.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha vinto il torneo Masters 1000 di Roma, battendo Casper Ruud con due set da 6-4. La finale si è svolta sulla terra battuta del Foro Italico, davanti a un pubblico presente in gran numero. Con questa vittoria, l’italiano torna a conquistare gli Internazionali d’Italia a 50 anni dal trionfo di Adriano Panatta. La partita ha visto Sinner imporsi con precisione e determinazione, confermando il suo crescente livello nel circuito ATP.

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Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Roma battendo con un doppio 6-4 Casper Ruud. Un italiano torna a vincere gli Internazionali d'Italia a 50 anni dal trionfo di Adriano Panatta. Guarda gli highlights della finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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SINNER DISTRUGGE RUUD E TRIONFA AGLI INTERNAZIONALI DI ROMA, SESTO MASTER 1000 DI FILA.

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