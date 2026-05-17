Atp Roma Sinner-Ruud highlights | Jannik trionfa agli Internazionali
Jannik Sinner ha vinto il torneo Masters 1000 di Roma, battendo Casper Ruud con due set da 6-4. La finale si è svolta sulla terra battuta del Foro Italico, davanti a un pubblico presente in gran numero. Con questa vittoria, l’italiano torna a conquistare gli Internazionali d’Italia a 50 anni dal trionfo di Adriano Panatta. La partita ha visto Sinner imporsi con precisione e determinazione, confermando il suo crescente livello nel circuito ATP.
Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Roma battendo con un doppio 6-4 Casper Ruud. Un italiano torna a vincere gli Internazionali d'Italia a 50 anni dal trionfo di Adriano Panatta. Guarda gli highlights della finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
SINNER DISTRUGGE RUUD E TRIONFA AGLI INTERNAZIONALI DI ROMA, SESTO MASTER 1000 DI FILA.
Sullo stesso argomento
Sinner vince gli Internazionali di Roma, battuto Ruud: Jannik trionfa 50 anni dopo Panatta e completa il Career Golden MastersLa Capitale si tinge di arancione per celebrare il trionfo di Jannik Sinner che conquista il Masters 1000 di Roma e trionfa agli Internazionali...
Sinner trionfa agli Internazionali di Roma: 50 anni dopo Panatta. Battuto Ruud in due set davanti a MattarellaROMA – Trionfo! Ultima palla buona, poi Jannik Sinner sfodera un sorriso a spacca bocca: conquista gli Internazionali di Roma, primo italiano a...
Sinner conquista Roma battendo Ruud e riporta l’Italia al successo agli Internazionali dopo 50 anni. Davanti al Centrale gremito del Foro Italico, il numero uno del mondo ha chiuso la finale in due set e allungato nel ranking Atp. #JannikSinner x.com
In palio per il vincitore del torneo di Roma ci sono 1000 importantissimi punti ATP. Chi vincerà tra Sinner e Ruud porterà a casa un premio in denaro molto ricco. A quanto ammonta ? - Facebook facebook
ATP 1000 Roma SF: [1] J. Sinner ha battuto [7] D. Medvedev 6-2, 5-7, 6-4 reddit
ATP Roma, Ruud: Quando Sinner gioca al massimo pochi possono raggiugere quel livelloRuud, Tennis - Interviste | Il norvegese: Nel ranking la differenza la fa essere in top 8 o top 10. Jannik si muove bene grazie allo sci? Anche io sciavo, ma non ero bravo come lui... ... ubitennis.com
Atp Roma, trionfo di Sinner: Ruud battuto 2 set a 0Il numero 1 del mondo è tornato in finale a Roma - come lo scorso anno contro Alcaraz, ma stavolta contro Ruud. Obiettivo vincere il suo sesto 1000 consecutivo, il primo qui a Roma e l'unico che gli m ... tg24.sky.it