Atp Roma Sinner-Ruud highlights | Jannik trionfa agli Internazionali

Jannik Sinner ha vinto il torneo Masters 1000 di Roma, battendo Casper Ruud con due set da 6-4. La finale si è svolta sulla terra battuta del Foro Italico, davanti a un pubblico presente in gran numero. Con questa vittoria, l’italiano torna a conquistare gli Internazionali d’Italia a 50 anni dal trionfo di Adriano Panatta. La partita ha visto Sinner imporsi con precisione e determinazione, confermando il suo crescente livello nel circuito ATP.

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