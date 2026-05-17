Atalanta-Bologna le pagelle | Rowe scintillante 7 Male Krstovic 5

Da gazzetta.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Atalanta e Bologna, il portiere della squadra di casa si è distinto come il migliore in campo, offrendo diverse parate decisive. Tra i giocatori dell’Atalanta, Rowe ha mostrato un buon rendimento, mentre Krstovic ha avuto una prestazione insufficiente, ricevendo un voto basso. La squadra ospite ha invece evidenziato alcune criticità, senza riuscire a impensierire più di tanto la difesa avversaria. La partita si è conclusa con una vittoria per l’Atalanta, confermando alcune delle prestazioni emerse in campo.

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Nella dea il migliore in campo è Carnesecchi, c'è però qualche insufficienza. La squadra di Italiano promossa per intero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Atalanta-Bologna, le pagelle: Rowe scintillante, 7. Male Krstovic, 5
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