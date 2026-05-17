Assobay Semi di solidarietà germogli di speranza il Docufilm

Lunedì 25 maggio alle 20,30 a Bologna si svolgerà la presentazione di Assobay, un progetto definito come un ecosistema economico. Tra gli aspetti principali, il film documentario intitolato “Semi di solidarietà, germogli di speranza” sarà al centro dell’evento. La serata coinvolgerà la proiezione e un dibattito successivo, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sui contenuti specifici del documentario. L’iniziativa si inserisce nel calendario di appuntamenti culturali della città.

Dopo quattro anni di progettazione e di lavoro, lunedì 25 maggio alle 20,30 si terrà a Bologna al Cinema Nosadella (Via Lodovico Berti 27) la presentazione di Assobay un Ecosistema Economico e Indipendente. Verrà proiettata l’anteprima del docufilm ‘Semi di solidarietà, germogli di speranza’. Non sarà una semplice proiezione, ma la presentazione dal vivo di un presidio concreto a difesa del lavoro, della dignità e del futuro dei nostri giovani. Un evento per presentare un progetto etico e solidale per chi non si accontenta di aspettare il cambiamento, ma vuole inizare a costruirlo. Giorgio Gaber cantava ‘la libertà è partecipazione’. Allo stesso modo ‘la partecipazione è libertà’. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Assobay - Semi di solidarietà, germogli di speranza - Il trailer

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