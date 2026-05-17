Recentemente sono stati segnalati casi di truffe che coinvolgono assegni falsi da 51 dollari, apparentemente come rimborsi legati ad abbonamenti a servizi di streaming. I truffatori sembrano ottenere informazioni sugli abbonamenti degli utenti attraverso metodi non ancora chiariti, permettendo loro di inviare assegni fraudolenti. Quando le vittime depositano questi assegni sui propri conti, potrebbero trovarsi a dover affrontare conseguenze legali o finanziarie, poiché gli assegni si rivelano essere falsi e non vengono effettivamente coperti.

? Domande chiave Come fanno i truffatori a sapere che sei abbonato ad Amazon?. Cosa succede al tuo conto se decidi di incassare l'assegno?. Perché la banca potrebbe stornare i soldi subito dopo il deposito?. Come proteggere i propri dati bancari da questo furto d'identità?.? In Breve Truffa segnalata ad Adiconsum a Formigine tramite assegni da 51 dollari in dollari.. L'esperto Nino Lucchesi di Truffa.net sconsiglia l'incasso per evitare la overpayment scam.. I criminali citano la Huntington National Bank e l'agenzia governativa americana FTC.. Il rischio include il furto di identità digitale tramite link e dati sensibili.. Un assegno da 51 dollari consegnato direttamente a casa senza firma può trasformarsi in un tranello attende un rimborso Amazon Prime, come segnalato da Truffa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assegno da 51 dollari: il tranello del finto rimborso Amazon Prime

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