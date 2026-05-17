Asili nido le minoranze | Chiediamo l' immediata sospensione del bando

Le forze di minoranza nel consiglio comunale hanno richiesto l’immediata sospensione del bando per la gestione esternalizzata di alcuni asili nido cittadini. Questa richiesta arriva in risposta alle critiche sollevate da lavoratrici, genitori e sindacati riguardo alla procedura di gara, che coinvolge i servizi di assistenza e gestione delle strutture educative per i più piccoli. La questione ha suscitato preoccupazioni sulla trasparenza e sulle modalità di affidamento del servizio.

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Le forze di minoranza in Consiglio comunale si uniscono, ancora una volta, alle critiche e alle preoccupazioni espresse da lavoratrici, genitori e sindacati sulla importante gara per la gestione esternalizzata di alcuni asili nido della città e chiedono la sospensione del bando. Ieri. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Asili nido, dubbi dei genitori sul bando per la gestione: "Chiediamo un confronto con il sindaco"I genitori dei bambini che frequentano i cinque nidi comunali a gestione indiretta tornano a chiedere chiarezza sul nuovo bando per la gestione del... Asili nido, le minoranze: Chiediamo l'immediata sospensione del bando ift.tt/qagZok6 ift.tt/Waq6EYA x.com Bonus asilo nido, come fare domanda e a quanto ammonta il contributo per pagare la rettaA settembre, dopo la parentesi estiva, riaprono gli asili nido pubblici e privati. Per i genitori è il momento di fare i conti con le rette e le spese da sostenere per loro frequenza da parte dei più ... ilfattoquotidiano.it Bonus nido 2025: al via le domande per ricevere fino a 3.600 euro, ma il sito dell’INPS non funzionaIl servizio online per la presentazione delle domande per il Bonus Asilo Nido 2025 è ufficialmente attivo. Le famiglie, che dovranno soddisfare una serie di requisiti fondamentali, possono richiedere ... fanpage.it