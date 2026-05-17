Ascolti tv ieri sabato 16 maggio chi ha vinto tra Eurovision Il Gladiatore 2 e In altre parole

Sabato 16 maggio 2026, le principali emittenti televisive hanno trasmesso diverse trasmissioni in prima serata, tra cui la finale dell’Eurovision 2026, il film “Il Gladiatore 2” e il programma “In altre parole”. I dati sugli ascolti sono stati raccolti dall’ente di misurazione e mostrano quale tra queste trasmissioni ha attirato il maggior numero di spettatori. La finale dell’Eurovision ha registrato i numeri più alti, mentre “Il Gladiatore 2” e “In altre parole” hanno ottenuto risultati inferiori.

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