Ascolti tv ieri sabato 16 maggio chi ha vinto tra Eurovision Il Gladiatore 2 e In altre parole
Sabato 16 maggio 2026, le principali emittenti televisive hanno trasmesso diverse trasmissioni in prima serata, tra cui la finale dell’Eurovision 2026, il film “Il Gladiatore 2” e il programma “In altre parole”. I dati sugli ascolti sono stati raccolti dall’ente di misurazione e mostrano quale tra queste trasmissioni ha attirato il maggior numero di spettatori. La finale dell’Eurovision ha registrato i numeri più alti, mentre “Il Gladiatore 2” e “In altre parole” hanno ottenuto risultati inferiori.
La Rai può sorridere in merito alla battaglia degli ascolti tv nella giornata di sabato 16 maggio. I dati Auditel vedono vincitrice la tv di Stato su Mediaset in prima serata, con l’exploit dell’Eurovision. Distanti Il Gladiatore 2 su Canale 5 e In altre parole su La7. Sopra i 4 milioni il dato de La Ruota della Fortuna nell’access prime time. L’Eredità batte Avanti un altro nel preserale. Ecco tutti i dati Auditel della giornata. Ascolti tv 16 maggio: chi ha vinto tra Eurovision e Il Gladiatore 2 Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa: Rai1, Eurovision: 5.033.000 spettatori (36%) Canale5, Il Gladiatore 2: 1. 🔗 Leggi su Virgilio.it
ORACIÓN DE LA NOCHE DE HOY SABADO 16 DE MAYO DE 2026 | Oremos Juntos a Dios
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