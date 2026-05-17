Ascolti tv boom per l’Eurovision che segna il 36%

Il 16 maggio gli ascolti televisivi hanno registrato un picco significativo, con l’Eurovision che ha raggiunto una quota del 36%. La competizione musicale ha ottenuto il maggior ascolto della giornata, superando altri programmi trasmessi in quella fascia oraria. La Bulgaria si è aggiudicata la vittoria dell’evento, contribuendo a questo risultato di ascolto elevato. I dati mostrano come l’Eurovision sia stato il programma più seguito in quella giornata, attirando una vasta platea di spettatori.

Gli ascolti tv del 16 maggio assegnano la vittoria all'Eurovision che ha segnato un grande record. A trionfare la Bulgaria Gli ascolti tv del 16 maggio assegnano la vittoria all’Eurovision che realizza dei grandissimi ascolti, facendo il record, con il 36% di share.Alla competizione la Bulgaria ha trionfato, mentre Sal Da Vinci si è piazzato quinto. In access La Ruota della Fortunaha realizzato 4.290.000 spettatori e il 24% di share. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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