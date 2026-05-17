Ascolti tv 16 maggio 2026 | Eurovision Song Contest 36% Il Gladiatore II La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Sabato 16 maggio 2026, i dati Auditel hanno mostrato una sfida tra due programmi in prima serata. Su Rai 1 è andato in onda il Eurovision Song Contest, che ha ottenuto il 36% di share. Su Canale 5, invece, è stato trasmesso il film “Il Gladiatore II”. La serata ha visto anche la presenza di “La Ruota della Fortuna” in altri orari. Questi sono i principali numeri relativi agli ascolti televisivi di quella sera.
Ascolti tv sabato 16 maggio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ Eurovision Song Contest ” contro “ Il Gladiatore II “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 16 maggio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Eurovision Song Contest vs Il Gladiatore II Auditel ieri sera, 16 maggio 2026. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Eurovision Song Contest” contro “Il Gladiatore II”. Chi ha vinto? Rai 1: Eurovision Song Contest, la finale del concorso canoro con in gara Sal Da Vinci ha incollato alla tv 5. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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-- Martedì 12 Maggio 2026 -- #IlCommissarioMontalbano 2.762.000 (16,9%) #GFVip 2.052.000 (18,2%) #Eurovision Song Contest #ESCita 1.856.000 (10,1%) #DiMartedì 1.386.000 (9,2%) #IndovinaChiVieneACena 874.000 (4,8%) #ascoltiTv #auditel x.com
Chi aspetta l’esibizione italiana dovrà però attendere ancora un po’: Sal Da Vinci sale sul palco soltanto al 22esimo posto della scaletta, quindi nella parte finale della serata. Questa sera, sabato 16 maggio, l’Eurovision Song Contest 2026 arriva al suo atto facebook
Ascolti TV 16 maggio, chi ha vinto tra Eurovision Song Contest 2026 e Il Gladiatore: i dati in aggiornamentoChi ha vinto tra la finale dell’ESC 2026 trasmessa da Rai1 e il film Il Gladiatore trasmesso da Canale5. In access prime time La ruota della fortuna con Gerry Scotti. I dati Auditel. Leggi le notizie ... fanpage.it
Ascolti tv ieri (sabato 16 maggio): l'Eurovision Song Contest batte tutti, Rai 1 è in pole positionRai 1 batte la serata degli ascolti con la messa in onda dell'Eurovision Song Contest. Sal Da Vinci in quarta posizione. libero.it