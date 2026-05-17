Ascolti tv 16 maggio 2026 | Eurovision Song Contest 36% Il Gladiatore II La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Sabato 16 maggio 2026, i dati Auditel hanno mostrato una sfida tra due programmi in prima serata. Su Rai 1 è andato in onda il Eurovision Song Contest, che ha ottenuto il 36% di share. Su Canale 5, invece, è stato trasmesso il film “Il Gladiatore II”. La serata ha visto anche la presenza di “La Ruota della Fortuna” in altri orari. Questi sono i principali numeri relativi agli ascolti televisivi di quella sera.

Ascolti tv sabato 16 maggio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ Eurovision Song Contest ” contro “ Il Gladiatore II “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 16 maggio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Eurovision Song Contest vs Il Gladiatore II Auditel ieri sera, 16 maggio 2026. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Eurovision Song Contest” contro “Il Gladiatore II”. Chi ha vinto? Rai 1: Eurovision Song Contest, la finale del concorso canoro con in gara Sal Da Vinci ha incollato alla tv 5. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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