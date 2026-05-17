In una grande città come Roma, il sistema sanitario può risultare impersonale e distante per molti cittadini. ArtemisiaLab si presenta come un esempio di assistenza in cui il paziente viene posto al centro dell’attenzione. La struttura si impegna a offrire un approccio più umano e diretto, cercando di migliorare l’interazione tra gli utenti e il servizio sanitario. Questa realtà si distingue nel panorama locale per l’attenzione dedicata alle esigenze di chi si rivolge a loro.

In una metropoli vasta e complessa come Roma, dove spesso il rapporto tra cittadino e sistema sanitario rischia di diventare freddo e impersonale, ArtemisiaLab rappresenta una realtà capace di restituire valore alla parola “cura”. Non soltanto medicina, diagnosi o tecnologia, ma ascolto, umanità e attenzione autentica alla persona. È questa la visione che guida il gruppo presieduto dalla dottoressa Mariastella Giorlandino, figura di riferimento della sanità italiana, che negli anni ha costruito una rete sanitaria d'eccellenza presente capillarmente su tutto il territorio romano. ArtemisiaLab è oggi molto più di un insieme di centri diagnostici e poliambulatori: è un modello sanitario moderno e profondamente umano, dove il paziente viene posto davvero al centro di ogni percorso clinico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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