Arsenal-Burnley lunedì 18 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio 2026 alle ore 21:00 si svolgerà la partita tra Arsenal e Burnley, due squadre che occupano posizioni molto diverse in classifica. L’incontro rappresenta il confronto tra la prima e quella che si trova in fondo alla classifica di Premier League, anche se al momento non è ancora chiaro se il Burnley sia la penultima o l’ultima posizione. La sfida attirerà l’attenzione degli appassionati, con analisi sulle formazioni, le quote e i pronostici.

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La sfida tra Arsenal e Burnley è il classico testa-coda, la prima della classifica di Premier League contro la penultima o ultima, questo lo vedremo la settimana prossima. Attualmente i Gunners hanno due punti di vantaggio sul Manchester City e, considerando che la squadra di Pep Guardiola non scenderà in campo fino a martedì, i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Arsenal-Burnley (lunedì 18 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
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