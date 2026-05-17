Arsenal-Burnley lunedì 18 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Altro clean sheer per i Gunners

Lunedì 18 maggio 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Arsenal e Burnley. La sfida rappresenta un confronto tra la squadra in prima posizione e quella in fondo alla classifica di Premier League. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote di scommessa sono state pubblicate. I Gunners cercano di mantenere la loro serie di clean sheet, mentre il Burnley affronta la sfida con l’obiettivo di ottenere punti utili in una partita che, sulla carta, appare molto sbilanciata.

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