La cantante ha dichiarato di essere una persona passionale quando è in una relazione, mentre afferma di non cercare incontri occasionali quando è single. Ha anche risposto alle critiche rivolte al suo aspetto, affermando che le viene detto di essere diversa, senza aggiungere ulteriori dettagli. La sua intervista ha toccato questi temi, senza entrare in altre questioni personali o commenti sulla sua vita privata.

Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, Arisa ha parlato apertamente della sua vita sentimentale, rivelando di essere attualmente single e di non sentire l'esigenza di cercare una relazione a tutti i costi. La cantautrice ha spiegato di non amare le frequentazioni senza un legame profondo, rifiutando anche i consigli delle persone vicine: "Sono molto focosa da fidanzata, ma da single non sono da rapporti occasionali", ha tagliato corto, aggiungendo poi con un sorriso: "Non cerco qualcosa, in questo momento sto molto bene. Le mie amiche che hanno tutte queste app, io non ho mai fatto incontri, ci ho provato, ho cominciato conversazioni però non riesco". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arisa: "Se fidanzata sono focosa, ma da single non cerco rapporti occasionali"

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Arisa - Canta ancora (Versione Karaoke Academy Italia)

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