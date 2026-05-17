L'Argon 18 Anti Matter si presenta come una bici da strada con caratteristiche tecniche avanzate, tra cui un miglioramento di 14,5 watt in efficienza aerodinamica rispetto al modello Dark Matter. Questa novità si inserisce in un segmento di biciclette che punta a ottimizzare le prestazioni degli atleti, con un design studiato per ridurre la resistenza all'aria. La Anti Matter si rivolge a ciclisti professionisti e appassionati che cercano un prodotto di alta tecnologia, anche per uscite in terreni offroad.

Il gravel race ha delle esigenze specifiche ed in parte diverse rispetto all’interpretazione adventure, quella più tradizionale e "tranquilla" per il quale è prepotentemente in auge il segmento del gravel nel mondo delle biciclette. La nuova Argon 18 Anti Matter è una di quelle piattaforme che riesce a conciliarle grossomodo tutte, le esigenze di cui sopra. Resistenza, reattività, maneggevolezza e aerodinamica. Non manca veramente nulla a questa nuova creazione del brand canadese. Non appena si cita la parola aerodinamica, si pensa immediatamente al cosiddetto "drag", inteso come attrito. Che notoriamente si misura in "grammi" dopo i test in galleria del vento, oppure si esplicita con un differenziale in watt rispetto a quello di un’altra bicicletta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Argon 18 Anti Matter: quando il drag conta anche in offroad

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