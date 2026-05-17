Argento agli assoluti nazionali di padel Anciu-Cral per la squadra femminile dell' università d' Annunzio FOTO

Durante i campionati nazionali assoluti di padel, organizzati dall’Anciu e dal Cral, la squadra femminile dell’università Gabriele d’Annunzio ha conquistato una medaglia d’argento. La competizione si è svolta presso il Pisa Padel Club in Toscana. L’atleta rappresentante dell’università ha partecipato alle gare insieme alle compagne, portando a casa un risultato importante per il team. La manifestazione ha coinvolto diverse istituzioni universitarie provenienti da varie regioni italiane.

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