Argento agli assoluti nazionali di padel Anciu-Cral per la squadra femminile dell' università d' Annunzio FOTO
Durante i campionati nazionali assoluti di padel, organizzati dall’Anciu e dal Cral, la squadra femminile dell’università Gabriele d’Annunzio ha conquistato una medaglia d’argento. La competizione si è svolta presso il Pisa Padel Club in Toscana. L’atleta rappresentante dell’università ha partecipato alle gare insieme alle compagne, portando a casa un risultato importante per il team. La manifestazione ha coinvolto diverse istituzioni universitarie provenienti da varie regioni italiane.
L’università degli studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara nuovamente protagonista agli assoluti femminili del campionato nazionale di padel Anciu - Cral università che si sono tenuti in Toscana nel Pisa Padel Club.La squadra femminile del nostro ateneo ha conquistato un prestigioso secondo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
The moment Gonzalez and Fernandez were crowned the champions of the
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