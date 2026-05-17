La discussione sull’area marina protetta del Conero continua a scaldarsi, con accuse e dichiarazioni che si susseguono senza sosta. Recentemente, un rappresentante ha definito “sconcertante” la posizione di un’altra figura pubblica in merito alla gestione dell’area. La polemica riguarda aspetti legati alle decisioni amministrative e alle modalità di tutela ambientale, mentre le parti coinvolte si confrontano pubblicamente, alimentando un clima di tensione e divergenze sull’uso e la protezione di questa zona.

La polemica sull’ area marina protetta del Conero non si ferma. Dopo le dichiarazioni del presidente del Parco Luigi Conte — che al Carlino aveva definito la protezione marina un potenziale "carrozzone" e dichiarato che "non ci sono le condizioni" — e dopo il comunicato di Europa Verde e la risposta del biologo marino Roberto Danovaro che avevano smontato punto per punto le posizioni del presidente, adesso scendono in campo le associazioni ambientaliste. Italia Nostra, Legambiente, Pro Natura e WWF Marche firmano una nota congiunta che non usa mezzi termini. "Si torna a parlare dell’area marina protetta e questa è una buona notizia", scrivono le associazioni, "anche se per una posizione espressa dal presidente del Parco del Conero assolutamente sconcertante". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Area Marina, è scontro totale: "Conte, posizione sconcertante"

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Jérémy Ferrari, Marine Lorphelin... contre le Père Fouras | FORT BOYARD FRANCE 2018 E02

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