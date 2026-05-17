Apre il Parco della Legalità | pronta la festa con esibizioni sportive e balli

Da casertanews.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, a partire dalle 18.30, si terrà l'inaugurazione del Parco della Legalità a Cesa. L’evento prevede una festa con esibizioni sportive e balli, coinvolgendo la comunità locale. La cerimonia rappresenta l’apertura ufficiale dello spazio pubblico, che sarà aperto al pubblico in modo permanente. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e prevede l’allestimento di aree dedicate alle attività sportive e ricreative. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini interessati.

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Questa sera (domenica 17 maggio), a partire dalle ore 18.30, si terrà l’apertura del Parco della Legalità a Cesa. È questo il nome attribuito all’area denominata ex Campo del Parroco.All’interno di questa struttura ci sarà una area bambini con giochi, area per sport all’aperto, un campo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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