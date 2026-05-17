Appalti a Santa Maria | tetto scolastico affidato a una donna di 87 anni
A Santa Maria, il tetto di un edificio scolastico è stato affidato a una donna di 87 anni, sollevando domande sulla gestione degli appalti. Dopo il cambio di proprietà, si chiedono chiarimenti su chi abbia effettivamente il controllo dei cantieri. Inoltre, si osserva che la direzione tecnica è rimasta in mano al figlio del precedente gestore. Questi aspetti hanno attirato l’attenzione di chi segue da vicino le attività legate ai lavori pubblici nella zona.
? Domande chiave Chi gestisce realmente i cantieri dopo il cambio di proprietà?. Perché la direzione tecnica è rimasta nelle mani del figlio?. Come può la Provincia garantire la sicurezza con tali anomalie?. Quali controlli serviranno per evitare l'uso di prestanome negli appalti?.? In Breve Appalto da 110.000 euro assegnato alla società Siti Impianti srl di Napoli.. Sergio Danise ha ceduto la legale rappresentanza alla madre Anna Lista nel 2018.. Dubbi sulla gestione operativa per i lavori agli istituti Righi e Solimene Nervi.. Critiche alla Provincia di Caserta per la verifica dei profili aziendali nell'agro Aversano.. La Provincia di Caserta ha assegnato un appalto da 110. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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