Appalti a Santa Maria | tetto scolastico affidato a una donna di 87 anni

A Santa Maria, il tetto di un edificio scolastico è stato affidato a una donna di 87 anni, sollevando domande sulla gestione degli appalti. Dopo il cambio di proprietà, si chiedono chiarimenti su chi abbia effettivamente il controllo dei cantieri. Inoltre, si osserva che la direzione tecnica è rimasta in mano al figlio del precedente gestore. Questi aspetti hanno attirato l’attenzione di chi segue da vicino le attività legate ai lavori pubblici nella zona.

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