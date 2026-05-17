Nella giornata di ieri, la Polizia ha effettuato un controllo nel centro di Aosta, concentrandosi in particolare su alcuni locali e zone pubbliche. Durante l'ispezione, è stato trovato un coltello all’interno di un locale chiuso, nascosto tra le suppellettili. Inoltre, sono stati rinvenuti diversi grammi di hashish occultati in vari punti dell’area sottoposta a verifica. Le forze dell’ordine hanno sequestrato l’arma e la sostanza stupefacente, e sono in corso ulteriori accertamenti per identificare i soggetti coinvolti.

?? Punti chiave Dove si sono concentrati esattamente i controlli della Polizia? Come è stato scoperto il coltello all'interno del locale? Quali sanzioni amministrative sono state applicate per l'hashish trovato? Perché la Questura ha deciso di intensificare i pattugliamenti ora??? In Breve Operazione condotta tra venerdì 15 e sabato 16 maggio nel centro di Aosta. Denuncia per un uomo con coltello da 11 centimetri in un locale pubblico. Sanzioni amministrative per possesso di hashish ril . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aosta, blitz della Polizia: scoperto coltello e hashish nel centro

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