ANDIAMO AI MONDIALI! Rimonta memorabile | l’Italia sommerge la Svizzera e compie un nuovo capolavoro!

L’Italia maschile di pallamano ha ottenuto una vittoria importante contro la Svizzera in una partita valida per le qualificazioni ai campionati mondiali. La squadra italiana ha recuperato uno svantaggio iniziale e ha concluso l’incontro con una vittoria netta. La partita si è svolta in un palazzetto con pubblico presente, con i giocatori italiani che hanno segnato diversi goal nel corso del secondo tempo. La sfida si è conclusa con il risultato di una vittoria italiana, aprendo così la strada per la qualificazione ai mondiali.

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L’impresa è servita. La Nazionale Italiana maschile di pallamano manda al tappeto la Svizzera nel doppio confronto di qualificazione ai Mondiali 2027 di pallamano maschile, vincendo a Faenza per 38-31 e ribaltando così la sconfitta di pochi giorni fa a Zurigo, quando gli azzurri erano usciti dal campo pagando un dazio al 32-29 degli elvetici. Partita clamorosa per continuità e qualità degli uomini di Bob Hanning che trascinati da un Gianluca Dapiran da 12 reti personali staccano il pass per la prossima rassegna iridata. La partita inizia con l’Italia naturalmente a fare il ritmo per cercare da subito di “mangiare” un po’ di vantaggio alla Svizzera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ANDIAMO AI MONDIALI! Rimonta memorabile: l’Italia sommerge la Svizzera e compie un nuovo capolavoro! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NIENTE MONDIALI: ALTRO CLAMOROSO FALLIMENTO PER L'ITALIA, LA BOSNIA PASSA AI RIGORI! Sullo stesso argomento Qualificazioni Mondiali 2027, l’Italia sommerge la Gran Bretagna a domicilioSerata perfetta per l’Italbasket! Straordinaria prestazione della Nazionale di Luca Banchi, che domina in casa della Gran Bretagna per 93-57 nella... Pallamano, l’Italia perde Marco Mengon per l’ultimo turno di qualificazione ai Mondiali contro la SvizzeraLa nazionale italiana di pallamano è costretta a incassare una brutta notizia in vista del doppio spareggio per i Mondiali 2027, che si terrà fra il...