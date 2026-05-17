Anche Mattarella per Sinner | tutti i vip alla finale di Roma
Numerosi personaggi noti sono presenti al Foro Italico per seguire la partita finale degli Internazionali d’Italia, tra Jannik Sinner e Casper Ruud. Tra gli spettatori si contano volti noti del mondo dello spettacolo e della cultura, che hanno scelto di assistere dal vivo all’evento tennistico. Anche il presidente della Repubblica si trova tra il pubblico, contribuendo a rendere l’occasione ancora più prestigiosa. La partita si svolge in un’atmosfera di grande attesa e interesse generale.
Sfilata di vip al Foro Italico per assistere alla finale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Casper Ruud. Primo tifoso Sergio Mattarella, insieme a Salvini, Calderoni, Lollobrigida, Renzi insiem, Malagò. In fila anche Pierfrancesco Favino, che ha voluto rimarcare la sua passione per il tennis “e non per il Padel”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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#JannikSinner affronta Casper Ruud nella finale degli Internazionali di Roma e al Foro Italico arrivano Sergio Mattarella, Pierfrancesco Favino e Adriano Panatta. In tribuna anche la famiglia del numero uno azzurro. x.com
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