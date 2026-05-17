Anche Mattarella per Sinner | tutti i vip alla finale di Roma

Da gazzetta.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Numerosi personaggi noti sono presenti al Foro Italico per seguire la partita finale degli Internazionali d’Italia, tra Jannik Sinner e Casper Ruud. Tra gli spettatori si contano volti noti del mondo dello spettacolo e della cultura, che hanno scelto di assistere dal vivo all’evento tennistico. Anche il presidente della Repubblica si trova tra il pubblico, contribuendo a rendere l’occasione ancora più prestigiosa. La partita si svolge in un’atmosfera di grande attesa e interesse generale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sfilata di vip al Foro Italico per assistere alla finale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Casper Ruud. Primo tifoso Sergio Mattarella, insieme a Salvini, Calderoni, Lollobrigida, Renzi insiem, Malagò. In fila anche Pierfrancesco Favino, che ha voluto rimarcare la sua passione per il tennis “e non per il Padel”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

anche mattarella per sinner tutti i vip alla finale di roma
© Gazzetta.it - Anche Mattarella per Sinner: tutti i vip alla finale di Roma
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sfilano i campioni italiani a Milano-Cortina 2026

Video Sfilano i campioni italiani a Milano-Cortina 2026 ???

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Internazionali, da Mattarella a Favino e Panatta: tutti i vip per la finale di Sinner

Internazionali Roma 2026, dal presidente Mattarella a Favino: tutti i vip per SinnerSfilata di vip oggi al Foro Italico per assistere alla finale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Casper Ruud.

anche mattarella anche mattarella per sinnerFinale Sinner-Ruud, al Foro Italico c'è anche Mattarella. Applausi anche per PanattaIl Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al Foro Italico, per la finale degli Internazionali d’Italia 2026 tra Jannik Sinner e Casper ... gazzettadelsud.it

anche mattarella anche mattarella per sinnerIl Foro Italico si riempie per Sinner-Ruud: l’attesa con tifosi arrivati da tutta Italia. C’è anche MattarellaIl Centrale sold out e il Pietrangeli pieno già dal primo pomeriggio e tifosi arrivati da tutta Italia per la finale degli Internazionali. Grande ... huffingtonpost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web