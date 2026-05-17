Amici finale 2026 in diretta | la classifica e cosa succede

Domenica 17 maggio 2026, su Canale 5, è andata in onda la finale del Serale di Amici 25, il talent show condotto da Maria De Filippi. La serata ha visto la presentazione della classifica finale e la proclamazione del vincitore, con la diretta che ha coinvolto pubblico e concorrenti. L'evento ha rappresentato il conclusivo episodio di questa edizione, dopo settimane di esibizioni e eliminazioni. La puntata ha anche mostrato le esibizioni degli ultimi concorrenti e i momenti più significativi della stagione.

Roma, 17 maggio 2026 – Il Serale di Amici 25 sta vivendo il proprio ultimo atto: domenica 17 maggio su Canale 5 va infatti in onda la finale del talent show di Maria De Filippi. Il ruolo della giuria e chi vota. I tre giurati Elena D’Amario, Amadeus e Gigi D’Alessio, con il quarto giudice Cristiano Malgioglio, nella serata finale di Amici 25 non avranno un ruolo preponderante. A votare e quindi decidere chi vincerà questa edizione del talent show sarà il pubblico tramite il televoto con app, sms e sito di Mediaset Infinity. Le squadre. Anche dal punto di vista della suddivisione in squadre, la finale – rigorosamente in diretta a differenza... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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