Amici chi vince? I favoriti della finale

Da quotidiano.net 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 maggio 2026 si è svolta la finale di Amici 25, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. I concorrenti finalisti sono stati scelti tra i semifinalisti che si sono sfidati nelle ultime settimane. I pronostici si sono concentrati sui favoriti, mentre i telespettatori hanno seguito con attenzione le esibizioni di danza e canto. Alla fine, è stato annunciato il nome del vincitore di questa edizione, che entrerà nell’albo d’oro del programma.

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Roma, 17 maggio 2026 - E’ arrivato il momento della finale di Amici 25. Chi vincerà questa edizione del talent show di Maria De Filippi? Chi succederà nell’albo d’oro del programma di Canale 5 al ballerino Daniele Doria e al cantante TrigNO? I finalisti. A cominciare la finale di oggi domenica 17 maggio - la finale non si è svolta di sabato per evitare la concomitanza con la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 di Vienna, vinta dalla Bulgaria con Dara e la canzone ‘Bangaranga’ - sono sei concorrenti, tre cantanti e tre ballerini: Lorenzo, Elena ed Angie per il Canto e Alessio, Emiliano e Nicola per la Danza. La serata si apre tuttavia con l’eliminazione di uno fra Angie e Lorenzo, in ballottaggio dalla semifinale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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