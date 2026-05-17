Il 17 maggio 2026 si è svolta la finale di Amici 25, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. I concorrenti finalisti sono stati scelti tra i semifinalisti che si sono sfidati nelle ultime settimane. I pronostici si sono concentrati sui favoriti, mentre i telespettatori hanno seguito con attenzione le esibizioni di danza e canto. Alla fine, è stato annunciato il nome del vincitore di questa edizione, che entrerà nell’albo d’oro del programma.

Roma, 17 maggio 2026 - E’ arrivato il momento della finale di Amici 25. Chi vincerà questa edizione del talent show di Maria De Filippi? Chi succederà nell’albo d’oro del programma di Canale 5 al ballerino Daniele Doria e al cantante TrigNO? I finalisti. A cominciare la finale di oggi domenica 17 maggio - la finale non si è svolta di sabato per evitare la concomitanza con la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 di Vienna, vinta dalla Bulgaria con Dara e la canzone ‘Bangaranga’ - sono sei concorrenti, tre cantanti e tre ballerini: Lorenzo, Elena ed Angie per il Canto e Alessio, Emiliano e Nicola per la Danza. La serata si apre tuttavia con l’eliminazione di uno fra Angie e Lorenzo, in ballottaggio dalla semifinale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Amici, chi vince? I favoriti della finale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Amici 25 - Chi escluderebbero i cantanti dalla finale

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Amici 25, chi vince? I favoriti della finale

Amici 25, chi vince la finale? In palio, oltre al titolo, un montepremi da 150mila euro: chi sono i favoritiA decidere il vincitore assoluto è esclusivamente il pubblico da casa con un SMS ai numeri 477.

Chi vince Amici 2026 nella finale di stasera, ecco i favoriti secondo pronostici, quote dei bookmakers e sondaggi x.com

Amici, il montepremi stellare e non solo: ecco quanto guadagna chi vince. Alessio, Emiliano, Nicola, Angie, Elena e Lorenzo si giocano la finaleAll’ultimo atto di Amici arrivano in sei, pronti a giocarsi tutto tra emozione, tensione e sogni che diventano realtà. Alessio, Emiliano e Nicola rappresentano la danza, mentre ... leggo.it

Un mazzo per chi odia i battlecruiser, il divertimento e gli amici reddit

Chi vince Amici 2026 secondo i bookmakers: la lotta è tra due allievi, con una sola sorpresaChi vince Amici 2026 secondo i bookmakers? La lotta è soprattutto tra due allievi, entrambi appartenenti alla categoria ballo. donnaglamour.it