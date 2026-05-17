Amici chi sono i cinque finalisti | tre ballerini due cantanti

Stasera, domenica 17 maggio, si svolge la finale della 25ª edizione di 'Amici'. Sul palco ci saranno cinque concorrenti che si sfideranno per aggiudicarsi il titolo. Tra loro, tre sono ballerini e due cantanti. La gara vede protagonisti giovani talenti provenienti da diverse parti del paese, pronti a mettere in mostra le proprie capacità davanti a pubblico e giuria. La serata rappresenta il momento conclusivo di un percorso lungo e impegnativo per tutti i partecipanti.

(Adnkronos) – Sono cinque i finalisti che si contenderanno stasera, domenica 17 maggio, la vittoria della 25esima edizione di 'Amici' di Maria De Filippi. Il verdetto della semifinale ha promosso tre ballerini – Nicola, Emiliano e Alessio – e una cantante, Elena. Il quinto e ultimo posto disponibile sarà deciso da una sfida finale tra. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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AMICI 25 - CHI SONO I FINALISTI - SEMIFINALE 9 maggio

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