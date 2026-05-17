Durante la finale di Amici 25, si sono affrontati i concorrenti di canto e danza in una sfida decisiva. Tra i partecipanti principali ci sono Lorenzo e Angie, i quali si sono confrontati nel ballottaggio iniziale, che ha determinato chi sarebbe andato avanti. La scelta del pubblico ha portato all’eliminazione di uno di loro, influenzando così la corsa alla vittoria finale. La sfida ha coinvolto anche altri allievi, con le categorie di canto e danza che si sono sfidate in varie esibizioni.

? Punti chiave Chi tra Lorenzo e Angie verrà eliminato nel ballottaggio iniziale?. Come influirà il ballottaggio sulla vittoria finale tra canto e danza?. Perché le quote di Alessio sono così basse rispetto agli altri?. Chi riuscirà a succedere ai campioni Daniele Doria e TrigNO?.? In Breve Finale domenica 17 maggio ore 21.20 su Canale 5 per evitare Eurovision.. Ballottaggio iniziale tra Lorenzo e Angie prima della proclamazione dei vincitori.. Quote Sisal indicano Alessio a 1.90, Emiliano a 5 e Nicola a 9.. Lorenzo favorito al canto con quota 6, Angie a 9 ed Elena a 16.. La finale di Amici 25 si prepara a partire questa domenica 17 maggio alle ore 21. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amici 25: sfida finale tra canto e danza, ecco i favoriti

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Amici 25 - La corale di canto e ballo

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