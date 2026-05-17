Amici 25 malore per Emiliano | Ora è con il medico chi sono i due super finalisti Riassunto ultima puntata

Da today.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 17 maggio 2026, alle ore 21:38, è andata in onda l'ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, arrivata alla sua 25esima edizione. Durante la diretta si è verificato un malore che ha coinvolto uno dei concorrenti, il quale è stato immediatamente assistito da un medico presente in studio. La trasmissione ha anche annunciato i due concorrenti che si sono qualificati come super finalisti, chiudendo così questa edizione del talent che ha appassionato il pubblico per diverse settimane.

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Ore 21:38 del 17 maggio 2026 e per i fan di Amici di Maria De Filippi vuol dire solo una cosa: la finale della 25esima edizione dell’amato talent di Canale 5. Maria De Filippi è di rosa vestita, elegantissima. Anche i giudici e i professori sono vestiti alla perfezione per l’occasione. Poi. 🔗 Leggi su Today.it

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