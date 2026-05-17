Amici 25 la sfida finale | 6 protagonisti per il titolo assoluto

Nella finale di Amici 25 si sfidano sei concorrenti, pronti a contendersi il titolo assoluto. Tra le domande più attese ci sono quella su chi tra Elena e Angie avrà la meglio e come i cinque voti espressi dai professori e dai giudici influenzeranno il risultato finale. La sfida si svolge in un clima di grande attesa, con i partecipanti impegnati in prove decisive che determineranno il vincitore di questa edizione.

? Domande chiave Chi vincerà lo stallo tra Elena e Angie?. Come influenzeranno i cinque voti il risultato finale?. Quali sono i costi per votare via SMS?. Chi si sfiderà per il titolo di talento assoluto?.? In Breve Finalisti danza Emiliano, Nicola e Alessio; cantanti Elena, Angie e Lorenzo.. Elena e Angie affrontano sfida iniziale dopo parità punteggio semifinale 9 maggio.. Televoto tramite SMS ai numeri 477.000.1 o 477.000.0 con costo 0,1613 euro.. Ogni utente può inviare fino a cinque voti per sostenere i candidati.. Roma, domenica 17 maggio 2026, ore 22:03: la tensione sale negli studi di Canale 5 mentre il pubblico si prepara a decretare i vincitori della venticinquesima edizione di Amici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Amici 2026, Ipotesi Puntata Finale: Ecco Chi Vince Il Canto Ed Il Ballo!

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