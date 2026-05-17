Amici 25 la finale dei ballerini | Alessio Emiliano e Nicola sono future stelle

Da dilei.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La finale di Amici 25 ha visto protagonista principalmente la categoria dei ballerini, con tre concorrenti che si sono distinti nel corso del talent show. Alessio, Emiliano e Nicola sono i nomi che si sono distinti e che si sono giocati la vittoria finale, lasciando meno spazio ai cantanti rispetto alle passate edizioni. La competizione tra i tre giovani danzatori si è svolta in un’atmosfera di grande coinvolgimento e attenzione da parte del pubblico e della giuria.

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La finale di Amici 25 è un po’ insolita, perché per la prima volta da molto tempo l’attenzione è prevalentemente rivolta ai ballerini e non ai cantanti. C’è la netta sensazione che i tre pronti a sfidarsi per il titolo abbiano dinanzi a loro un futuro brillante. La stessa Alessandra Celentano si lascia andare a una certa dose d’emotività, commuovendosi quasi nel vederli esibire. L’orgoglio di prof e giudici. La finale è entrata nel vivo proprio con la sfida a tre tra i ballerini. Il primo ad aprire le danze, è il caso di dirlo, è stato Alessio. L’esibizione convince tutti e rapisce Emanuel Lo, entusiasta del talento genuino del ragazzo: “Lui è pronto per tutto”. 🔗 Leggi su Dilei.it

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