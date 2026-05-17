Nella serata del 17 maggio, in diretta televisiva, si è svolta la finale di Amici 2026. La conduttrice è entrata in studio e ha annunciato ufficialmente l'inizio della gara. Durante l'evento, Lorenzo ha eliminato Angie, mentre anche Nicola è stato eliminato, lasciando il pubblico senza alcuni dei concorrenti più attesi. La serata ha visto il coinvolgimento di numerosi spettatori, con l'attenzione concentrata sui risultati delle eliminazioni e sulle performance dei finalisti.

© Instagram @amiciufficiale 17 maggio – 21:38. Maria De Filippi entra in studio e dà ufficialmente il via alla finale di Amici. Dopo di lei, arrivano i giudici, mentre professori e giornalisti sono già alle loro postazioni. 17 maggio – 21:39. Angie vs Lorenzo. Tocca ora ai finalisti: entrano Alessio, Emiliano, Nicola ed Elena. “Manca qualcuno”, dice Maria. Sono Angie e Lorenzo, subito in sfida per decretare l’eliminazione rimasta in sospeso nella semifinale. La conduttrice apre il televoto. 17 maggio – 21:42. Lo scontro tra i due cantanti è aperto da Angie in un medley degli Abba. La Cuccarini, che è stata l’insegnante di entrambi, si dice “orgogliosa”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Amici 2026, la finale in diretta: Lorenzo elimina Angie, fuori anche Nicola

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