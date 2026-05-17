Domenica 17 maggio 2026 si terrà la finale di Amici 2026, trasmessa in diretta su Canale 5 subito dopo La Ruota della Fortuna. La conduttrice Maria De Filippi guiderà l’ultimo appuntamento della 25ª edizione del talent show, che vede protagonisti i concorrenti ancora in gara. La serata si svolgerà in diretta, con la proclamazione del vincitore e le esibizioni finali dei partecipanti. La finale rappresenta il momento conclusivo di questa stagione, che ha visto la partecipazione di numerosi giovani talenti.

Anticipazioni finale di domenica 17 maggio 2026. Per il Serale di Amici 2026 è tempo di finale. In diretta su Canale 5 dopo La Ruota della Fortuna, Maria De Filippi conduce l’ultimo atto della 25° edizione del suo talent show. In corsa per la vittoria, che vale 150.000 euro in gettoni d’oro, ci sono cinque allievi: i ballerini Alessio, Emiliano e Nicola; e i cantanti Angie e Lorenzo. A decretare il vincitore sarà unicamente il pubblico a casa tramite il televoto. Ad inizio finale, uno tra Angie e Lorenzo dovrà subito dire addio ai sogni di gloria. Nel corso della serata verranno inoltre assegnati, sempre in gettoni d’oro, il Premio di Categoria (50. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Amici 2026, la finale in diretta: chi sarà il vincitore?

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