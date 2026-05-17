Almanacco | Domenica 17 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 17 maggio cade nel pieno della primavera e rappresenta il 138º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con ancora 227 giorni da attraversare prima di arrivare a dicembre. In questa data si ricordano eventi storici, si celebrano alcuni compleanni e si onora un santo particolare. L’almanacco di oggi include anche un proverbio che accompagna questa giornata, offrendo spunti di riflessione legati alla tradizione popolare. È un momento in cui si ripercorrono ricorrenze e avvenimenti passati, condivisi con chi si interessa di storia e cultura.

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Domenica 17 maggio è il 138° giorno del calendario gregoriano. Mancano 227 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San PasqualeProverbio di MaggioVal più un'acqua tra aprile e maggio, che i buoi con il carroISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde oggi1925 – Canonizzazione di Teresa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Buongiorno e Buona Domenica 10 Maggio 2026! Oggi è la Festa della Mamma! Domenica 17 maggio: la frase del buongiorno, il santo, l'oroscopo e il proverbio del giornoOggi è il 17 maggio 2026 e si festeggia San Pasquale Baylon. L'augurio per questa giornata e l'oroscopo segno per segno. Scopri quale giornata si celebra oggi ... nostrofiglio.it 17 Maggio: oroscopo segno per segno e almanaccoFatti salienti: Nel 1884 Angelo Moriondo deposita a Torino il brevetto per la prima macchina del caffè espresso, un’invenzione destinata a rivoluzionare il modo di preparare e consumare il caffè, dive ... veronasera.it