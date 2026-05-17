Allegri | Non abbiamo fatto niente 70 punti non bastano Gasperini mi sente? Speriamo di gioire insieme

Da juventusnews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore della squadra di calcio ha commentato la situazione attuale, affermando che i 70 punti accumulati finora non sono sufficienti e che non si può ancora considerare conclusa la stagione. Ha anche chiesto se il collega dell'altra formazione lo sente, esprimendo la speranza di poter festeggiare insieme in futuro. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un momento di discussione sulla corsa al titolo e sui risultati ottenuti finora.

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Allegri predica calma: «Non abbiamo fatto niente, 70 punti non bastano. Gasperini mi sente? Speriamo di gioire insieme». Le parole del tecnico del Milan. Max Allegri, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza al termine della vittoria di Marassi contro il Genoa. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata CORSA CHAMPIONS – « Il futuro va guardato allo stesso modo, perché è la partita di domenica: non abbiamo fatto ancora niente. Giusto ci sia entusiasmo, ma 70 punti non bastano. Da martedì dovremmo preparare una partita seria, con molto equilibrio, contro una squadra che sta facendo ottime cose ». ULTIME PARTITE – « Abbiamo avuto dei sussulti nelle ultime partite, però facendo tutte partite dove abbiamo concesso gol troppo facili forse per la troppa fretta di vincere la partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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