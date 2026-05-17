Allegri | Non abbiamo fatto niente 70 punti non bastano Gasperini mi sente? Speriamo di gioire insieme

L'allenatore della squadra di calcio ha commentato la situazione attuale, affermando che i 70 punti accumulati finora non sono sufficienti e che non si può ancora considerare conclusa la stagione. Ha anche chiesto se il collega dell'altra formazione lo sente, esprimendo la speranza di poter festeggiare insieme in futuro. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un momento di discussione sulla corsa al titolo e sui risultati ottenuti finora.

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Allegri predica calma: «Non abbiamo fatto niente, 70 punti non bastano. Gasperini mi sente? Speriamo di gioire insieme». Le parole del tecnico del Milan. Max Allegri, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza al termine della vittoria di Marassi contro il Genoa. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata CORSA CHAMPIONS – « Il futuro va guardato allo stesso modo, perché è la partita di domenica: non abbiamo fatto ancora niente. Giusto ci sia entusiasmo, ma 70 punti non bastano. Da martedì dovremmo preparare una partita seria, con molto equilibrio, contro una squadra che sta facendo ottime cose ». ULTIME PARTITE – « Abbiamo avuto dei sussulti nelle ultime partite, però facendo tutte partite dove abbiamo concesso gol troppo facili forse per la troppa fretta di vincere la partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allegri: «Non abbiamo fatto niente, 70 punti non bastano. Gasperini mi sente? Speriamo di gioire insieme» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NOI SIAMO A POSTO COSÌ... UBALDO PANTANI passa dal BSMT! Sullo stesso argomento Leggi anche: Allegri ci crede: “Speriamo che i numeri diano contro all’Inter. Abbiamo un obiettivo da centrare” Leggi anche: Calcio, Gasperini: “Per la Champions servono 70 punti” Allegri: C’era grande pressione, abbiamo rischiato di buttare al vento quello che abbiamo costruito durante l’anno. Non abbiamo ancora fatto niente, abbiamo l’ultima partita da vincere in casa contro il Cagliari e speriamo di farlo x.com Nella partita di campionato, speriamo di avere il titolo già in tasca, quindi anche una sconfitta non importerà. La chiave è non rivelare le nostre carte o schierare tutti i titolari. Non giova a Chivu mostrare le sue carte a un allenatore come Sarri. Abbiamo visto co reddit Allegri spegne l'entusiasmo Milan: Non abbiamo fatto ancora niente per la ChampionsGENOVA - Spalle al muro il Milan reagisce, vince 2-1 sul campo del Genoa, si riprende il 3° posto in classifica mantenendo 2 punti di vantaggio sul 5° posto. La soddisfazione di Massimiliano Allegri n ... tuttosport.com Allegri predica calma: Non abbiamo fatto niente, 70 punti non bastano. Gasperini mi sente? Speriamo di gioire insieme. Le parole del tecnico del MilanAllegri predica calma: Non abbiamo fatto niente, 70 punti non bastano. Gasperini mi sente? Speriamo di gioire insieme. Le parole del tecnico ... juventusnews24.com