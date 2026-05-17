Dopo la vittoria a Marassi, l’allenatore del Milan ha dichiarato che ancora non hanno raggiunto nulla e ha sottolineato l’importanza di imparare l’amore per il calcio da giocatori come Modric. Ha ringraziato i suoi calciatori per lo sforzo, senza fare riferimenti specifici alla società. La sua analisi si è concentrata sull’atteggiamento della squadra, senza menzionare eventuali dettagli sulla gestione o altri aspetti interni. La conferenza si è conclusa senza ulteriori dichiarazioni ufficiali.

Negli ultimi due mesi ha rischiato di smarrire definitivamente la squadra, ma Massimiliano Allegri ha azzeccato la previsione, ribadita più volte anche quando la classifica confortava: "Occhio, perché la Champions potrebbe arrivare solo all’ultima giornata". E così sarà, se succederà. Di certo il suo Milan con la vittoria di Marassi è riuscito a ottenere l’obiettivo più importante: essere padrone del proprio destino anche nell’ultima curva del torneo, quando Allegri chiederà il pass europeo alla squadra che aveva allenato con soddisfazione prima che Berlusconi e Galliani lo portassero a Milanello. È stato, per l’ennesima volta, il solito Milan a due facce – primo tempo non pervenuto, ripresa con coraggio e intensità -, ma ormai questi sono discorsi che lasciano il tempo che trovano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri: "Non abbiamo ancora fatto nulla. L'amore per questo sport va imparato da quelli come Modric"

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