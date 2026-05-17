Dopo la partita contro il Genoa, l’allenatore del Milan ha parlato a Dazn sottolineando la passione di Modric per il calcio, affermando che ragazzi e calciatori dovrebbero prenderne esempio. Ha anche commentato la pressione vissuta durante la sfida, evidenziando i rischi di compromettere l’intera stagione. Le sue parole si sono concentrate sul contributo dei singoli e sulla tensione presente in campo, senza ulteriori approfondimenti o deduzioni.

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la sfida contro il Genoa Sulla partita: “C’era grande pressione, abbiamo rischiato di rovinare una stagione. Non abbiamo ancora fatto nulla, c’è l’ultima partita da giocare. Ringrazio i giocatori per la partita e la società che era presente allo stadio”. Sui minuti finali: “Oggi non è volata la giacca, siamo stati bravi nel recupero e con Pulisic potevamo fare il 3 a 1. Domenica speriamo di tornare a vincere in casa”. “Sulla grande risposta non avevo dubbi. Ci siamo rimessi in ordine, avevamo fatto confusione e preso gol troppo facili che non è una cosa da noi”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri esalta Modric: “Ragazzi e calciatori dovrebbero imparare dalla sua passione per il calcio”

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