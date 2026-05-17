Al termine della partita tra Genoa e Milan, l’allenatore dei rossoneri ha commentato la sfida e ha anticipato i prossimi giorni di lavoro. Ha dichiarato che ci attende una settimana intensa e ha spiegato che il ritiro è stato deciso per affrontare al meglio le sfide successive. Le sue parole sono state rilasciate durante una trasmissione televisiva dedicata ai tifosi del club, senza fornire ulteriori dettagli sulla strategia o sui giocatori coinvolti.

Sulla partita: "I ragazzi hanno fatto una bella partita, ordinata, contro un ottimo Genoa. Siamo stati bravi a sbloccarla e a raddoppiare. Abbiamo preso il gol che potevamo evitare. Importante era ottenere la vittoria. Ora abbiamo una settimana di passione, domenica ci sarà un'altra partita importante. Sicuramente da vincere, visto che nelle ultime tre partite in casa abbiamo fatto solo un punto". Su quanto è servito il ritiro: "Innanzitutto per recuperare energie mentali, a due o tre sono nati bambini in questo momento. In ritiro hanno riposato, abbiamo lavorato bene, analizzato tutto. Il merito è tutto dei ragazzi, la disponibilità che si sono dati l'un l'altro è una cosa importante". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri al termine di Genoa-Milan: “Ci aspetta una settimana di passione. Il ritiro è servito perché …”

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