Alla ChorusLife Arena Giorgia Villa annuncia il ritiro dalla ginnastica | Sono riuscita a rialzarmi anche quando pareva impossibile

Sabato 16 maggio, durante la finale del campionato nazionale di ginnastica artistica alla ChorusLife Arena, una ginnasta di 23 anni ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dalla disciplina. Originaria di Brembate, ha partecipato a numerose competizioni nazionali e internazionali nel corso della sua carriera. L’atleta ha dichiarato di essere riuscita a rialzarsi anche nei momenti più difficili, lasciando intendere che quella in corso fosse la conclusione di un percorso di successi e sfide personali.

Cala il sipario sulla carriera di Giorgia Villa. Sabato 16 maggio, la 23enne ginnasta bergamasca, originaria di Brembate, ha infatti annunciato il ritiro durante la finale del campionato nazionale di ginnastica artistica in corso alla ChorusLife Arena. “ È un po’ difficile trovare le parole ora, però ho deciso di farlo qui, a Bergamo, nella mia città, dove tutto è iniziato. Ho ufficialmente appeso i paracalli al chiodo, la mia carriera da ginnasta finisce qui. Vado via da atleta ma resterò comunque in palestra perché la Ginnastica non mi lascerà mai”, ha dichiarato la ginnasta bergamasca dinanzi agli applausi del pubblico, al termine dell’ultima coreografia della sua carriera, sulle note di I Will Always Love You di Whitney Houston. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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