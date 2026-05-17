Alisson Santos è il miglior dribblatore della Serie A

Alisson Santos si distingue come il miglior dribblatore della Serie A. Oggi, durante la partita contro il Pisa, in un campo difficile e appiccicoso, la sua capacità di superare gli avversari con i suoi scatti sarà determinante. La sfida si gioca in un momento importante della stagione e il suo modo di muoversi in campo potrebbe fare la differenza. La squadra spera che le sue azioni offensive possano aprire spazi e creare occasioni per portare a casa il risultato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Oggi, nell’infido, fangoso e appiccicaticcio lunch match contro il Pisa, serviranno i suoi strappi per scardinare la difesa pisana. Sì, i padroni di casa non hanno nulla da perdere e proprio per questo non renderanno la vita facile al Napoli che, inevitabilmente, presteranno orecchio a ciò che succede negli altri campi. Ecco, tornando a Santos, speriamo che oggi sia in vena: ci servirà il primo gol in trasferta della sua avventura partenopea. Nel frattempo, ha qualche primato personale da festeggiare. Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. I primati di Alisson in azzurro. Si legge sul Corsport: “Dal suo debutto in A è il cal­cia­tore con più drib­bling riu­sciti (30) e più con­clu­sioni ten­tate al ter­mine di discese palla al piede (16). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Alisson Santos è il miglior dribblatore della Serie A ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Alisson Santos - Time to Shine Sullo stesso argomento Diretta gol Serie A LIVE: Alisson Santos sblocca Napoli TorinoBastoni Inter, l’allarme dalla Spagna: il Barcellona insiste! Cresce l’ottimismo tra i catalani per una ragione Griezmann Orlando City, gli... Alisson Santos: “Giocare in Serie A è un sogno, in allenamento lavoriamo molto sull’intesa”Dopo la vittoria 2-1 del Napoli contro il Lecce, Alisson Santos ha parlato ai microfoni di Radio Crc. UFFICIALE - Three-Peat per #AlissonSantos! Il brasiliano è il POTM di aprile x.com Napoli [4] - 0 Cremonese - Alisson Santos 52' reddit Hojlund e Alisson Santos: il futuro con il Napoli garantito con la ChampionsRasmus non segna da sette giornate, l’esterno brasiliano mai una rete fuori casa: contro il Pisa vale il futuro ... corrieredellosport.it IL DATO - Napoli, Alisson Santos è il giocatore con più dribbling riusciti in Serie AAlisson Santos, attaccante del Napoli arrivato nel mercato di gennaio, dal suo esordio in azzurro a metà febbraio, ha messo a bottino già ben quattro reti in Serie A, tutte nella cornice casalinga del ... napolimagazine.com