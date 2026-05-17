Alex Marquex coinvolto nel primo incidente Zarco nel secondo | ecco come stanno i due piloti

Da gazzetta.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due piloti sono stati coinvolti in incidenti durante le ultime sessioni di gara. Il primo ha avuto un incidente che ha richiesto controlli medici, mentre il secondo è stato coinvolto in una caduta successiva, anche lui trasportato in ospedale per accertamenti. Le condizioni di entrambi sono ancora oggetto di verifiche mediche, e non sono stati ancora forniti dettagli ufficiali sulle loro eventuali conseguenze o sul proseguimento delle rispettive attività.

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Un incidente pauroso per Alex Marquez, un'altra carambola dopo la seconda partenza con Zarco che rimane a terra, poi le cadute di Martin e Acosta. Il MotoGP di Catalogna si chiude con il trionfo di Di Giannantonio e un bollettino medico serio. Ecco le loro condizioni.  Alex Marquez, volato via dopo l'urto con Acosta sul rettilineo, è stato caricato sull'ambulanza. È cosciente, come ha comunicato la direzione di corsa, dopo il ricovero al centro medico è stato trasportato in ospedale di Barcellona per accertamenti, secondo le prime indiscrezioni avrebbe riportato la frattura della clavicola. "Alex sta bene, l'importante è che sia cosciente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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