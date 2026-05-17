Alessandria auto sul marciapiede nel quartiere Cristo | due feriti

Un veicolo è finito sul marciapiede nel quartiere Cristo di Alessandria, provocando il ferimento di due persone. L'incidente si è verificato in un'area trafficata, ma le circostanze precise non sono ancora state chiarite. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai feriti, ora sotto osservazione. La polizia sta raccogliendo testimonianze per stabilire come si sia verificato l'incidente e quale sia stato il ruolo dell'auto coinvolta.

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