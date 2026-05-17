Al via il concorso nazionale Donna e Lavoro 2026

È iniziato il concorso nazionale Donna e Lavoro 2026, promosso dall’agenzia per il lavoro. La manifestazione, che si svolge ogni anno dal 2007, mira a sostenere le donne e le loro idee imprenditoriali. L’obiettivo è individuare proposte innovative e progetti che possano diventare imprese. La partecipazione è aperta a tutte le donne interessate a presentare le proprie iniziative. La scadenza per l’iscrizione è prevista per la fine del mese corrente.

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