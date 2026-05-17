Al via il concorso nazionale Donna e Lavoro 2026

Da novaratoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziato il concorso nazionale Donna e Lavoro 2026, promosso dall’agenzia per il lavoro. La manifestazione, che si svolge ogni anno dal 2007, mira a sostenere le donne e le loro idee imprenditoriali. L’obiettivo è individuare proposte innovative e progetti che possano diventare imprese. La partecipazione è aperta a tutte le donne interessate a presentare le proprie iniziative. La scadenza per l’iscrizione è prevista per la fine del mese corrente.

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Riparte il concorso nazionale Donna e Lavoro, l’iniziativa promossa da Eurointerim Agenzia per il Lavoro che dal 2007 sostiene e valorizza il talento femminile, con l’obiettivo di intercettare e premiare idee innovative e progetti capaci di trasformarsi in impresa. Volto dell’iniziativa nel 2026. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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