Al Teatro Dragoni La notte dei gatti alla grande luna

Meldola si prepara a vivere una serata di emozioni e solidarietà con "La notte dei gatti alla grande luna", spettacolo teatrale dedicato proncipalmente a bimbi dai 3 ai 5 anni, in programma sabato 23 maggio alle 20 al Teatro Dragoni.L’evento nasce dalla collaborazione tra i genitori dei bambini. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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