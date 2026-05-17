Al Teatro Dragoni La notte dei gatti alla grande luna
Meldola si prepara a vivere una serata di emozioni e solidarietà con "La notte dei gatti alla grande luna", spettacolo teatrale dedicato proncipalmente a bimbi dai 3 ai 5 anni, in programma sabato 23 maggio alle 20 al Teatro Dragoni.L’evento nasce dalla collaborazione tra i genitori dei bambini. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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