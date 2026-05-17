Durante l’ultima fase dell’edizione del Grande Fratello VIP condotta da Ilary Blasi, si è verificato un acceso scontro tra due gieffini. La discussione si è sviluppata in modo improvviso e ha coinvolto alcune parole forti, attirando l’attenzione degli altri concorrenti presenti nella casa. La scena si è svolta in modo pubblico, con i partecipanti che si sono trovati coinvolti in un confronto acceso e visibile a tutti. La puntata si avvicina alla conclusione, portando a un clima teso tra i concorrenti.

. Ecco cos’è accaduto L’edizione del Grande Fratello VIP condotto da Ilary Blasi volge quasi al termine. Nel frattempo nelle ultime ore nella Casa é avvenuto un nuovo scontro tra Renato e Raul. Il gieffino Renato ha dichiarato: “Te dici che in questo gioco non vuoi starci e poi le fai le battute a Lucia”. Raul ha replicato: “Guarda che Lucia sta dalla parte mia. Le ho detto ‘vatti a cambiare’ perché il vestito era trasparente. Fino a quattro giorni fa manco la calcolavi di giorno, ci andavi solo di notte”. Renato ha chiesto: “Ma ti piace Lucia?”, il gieffino Raul a quel punto ha confessato: “Se mi piaceva me la prendevo prima di te perché sono cento volte più uomo di te”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Al Grande Fratello VIP é scoppiato un forte sconto tra due gieffini

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Grande Fratello Vip Colpi di Scena e Mutande Gate

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